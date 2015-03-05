В Киевсовете отмечают незаконность требования денег за поверку счетчиков

Соответствующее поручение руководителям ЖЭКов озвучил секретарь Киевсовета Алексей Резников, сообщает пресс-служба горсовета.

"Требовать от жителей поверять счетчики холодного и горячего водоснабжения за свой счет - неправомерно", - подчеркнул Резников, передает Украинская правда.

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Он также поручил профильной комиссии Киевсовета подготовить официальное разъяснение по вопросу поверки счетчиков воды и опубликовать подготовленную информацию в газете "Крещатик".

В то же время Резников не сообщил, вернут ли киевлянам (по состоянию на конец февраля потребители за свой счет поверили 85 тысяч счетчиков только холодной воды - ред.) средства за проведенную за собственные деньги поверку счетчиков, как этого требовали поставщики услуг.

Как известно, в конце ноября 2014 года "Киевводоканал" заявил, что начислит дополнительные кубы воды жителям, которые не поверили квартирные счетчики, имеют неисправные счетчики или такие, у которых закончился срок эксплуатации.

В сентябрьских платежках на коммунальные услуги киевлянам насчитали по 22 кубических метра холодной воды на каждого зарегистрированного в квартире человека.

Впоследствии в "Киевводоканале" пояснили, что киевляне без счетчиков должны платить за своих соседей, которые мошенничают.

В водоканале неоднократно подчеркивали, что жители должны поверить счетчики за свой счет. Поверка водомера стоит от 43 до 120 гривен. Таким образом 85 тысяч счетчиков обошлись жителям столицы минимум в 3,6 миллиона гривен (если считать самую низкую стоимость поверки в 43 гривны).

Однако юристы отмечают, что драть деньги с киевлян за поверку счетчика незаконно.

"Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) квартирных средств учета проводятся за счет исполнителя услуг, которым является ЖЭК", - объяснил "Украинской правде. Киев" юрист.

28 ноября "Киевводоканал" заявил, что готовит новые расчеты структуры тарифа на холодную воду, которые включают услугу поверки счетчиков. Новый тариф обещали "в ближайшее время" представить на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

20 февраля "Киевводоканал" заявил, что жителям столицы, которые не поверят счетчики холодной воды до 1 марта, будет начислять большую плату за воду и водоотведение.

С 1 июля 2014 года в Киеве горячая вода подорожала более чем на 70%, а холодная - на 130%. Также с 1 июля выросла стоимость теплоснабжения Киева и квартплата (на 90%).