На Троещине появятся новые троллейбусы

Три троллейбусных маршрута Киева, которые обслуживает жителей Троещины - 31, 37, 50, - пополнились новым подвижным составом.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом 6 новых троллейбусов, купленных за средства кредита ЕБРР, начнут перевозить пассажиров в ближайшее время.

Сегодня Киевский городской голова Виталий Кличко лично осмотрел новые троллейбусы. Они будут распределены по маршрутам по 2 на каждый.

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Это троллейбусы компании “Богдан”.

По словам Кличко, это современный подвижной состав, который имеет специальные пандусы для перевозки пассажиров на инвалидных колясках. Имеет высокие потолки, современный дизайн и требует на 20-30% энергии меньше, чем старые троллейбусы.

Кличко сообщил, что до конца этого месяца город получит еще 9 троллейбусов, а до конца года еще 51.