В прошлом году Киев посетили почти 1 миллион иностранных туристов

В 2014 году Киев посетили 1,8 млн. туристов, половина из которых – иностранные гости. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, презентуя город на 49-й Международной туристической бирже ITB-2015 в Берлине, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Многие из иностранцев остерегаются посещать Киев, поскольку считают, что здесь тоже проходят военные действия. Именно поэтому наша задача на этой конференции не просто представить туристические возможности украинской столицы, но и доказать потенциальным туристам, что наш город – интересный, гостеприимный и безопасный. Здесь происходит множество интересных мероприятий, которые стоит посетить», – сказала она.

Читайте такжеМедицинский туризм принес Иордании за год $1,4 миллиарда

С просьбой посодействовать улучшению имиджа Украины и, в частности, Киева, Старостенко обратилась к высоким гостям, которые посетили объединенный стенд «Украина»: посла Украины в ФРГ Андрея Мельника и депутата Бундестага Юргена Климке. Речь, в частности, шла о наработке привлекательных и безопасных направлений для туристов.

«Климке предложил провести в Бундестаге слушания по украинской тематике, чтобы привлечь внимание к важности Украины как туристическому центру. В то же время мы обратились к господину Климке с просьбой продолжить традицию финансирования туристических объектов Украины, которую Немецкое общество по международному сотрудничеству GIZ начало в 2010 году к Евро-2012 и которая завершилась в конце 2014 года», – сообщила Старостенко.