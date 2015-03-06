В Хозяйственном суде Киева милиционер тяжело ранил коллегу

Об этом говорится на официальном сайте МВД.

«Сегодня в 13:24 по спецлинии «102» поступило сообщение от врачей о том, что в суде один из милиционеров получил огнестрельное ранение. По предварительной информации, повреждения он получил от своего коллеги, который неосторожно обращался с оружием. Работника милиции в тяжелом состоянии госпитализировали в больничное учреждение», - сказано в сообщении.

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Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Шевченковского районного и Главного управлений. Работники милиции выясняют все обстоятельства.

Напомним, в феврале прошлого года в Кременчуге из пистолета тяжело ранили судью.