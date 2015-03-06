В столичном метро появился "Вагон цветов" (фото)

С сегодняшнего дня на Куреневско-Красноармейской линии столичного метро ежедневно будет курсировать «Вагон цветов», сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Снаружи вагон разрисованный ромашками и маками, а в середине украшен воздушными шариками и постерами, на которых известные люди воспевают женскую красоту, весну и любовь.

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«Надеюсь, что «Вагон цветов» будет дарить всем нашим пассажирам хорошее настроение на протяжении всего года», - сказал начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский и поблагодарил соорганизаторов праздничной акции за креативность и неравнодушие к столичной подземке.

Как отметил директор арт-компании Wallstreet Дмитрий Николюк, проект «Вагон Цветов» - это прекрасный подарок всем женщинам к празднику весны и продолжение плодотворного сотрудничества с метрополитеном. В дальнейших планах - разрисовать еще несколько вагонов, которые будут курсировать на двух других линиях подземки.

Проект к празднику весны разработали Киевский метрополитен и арт-компания Wallstreet, а финансово воплотить идею в жизнь помогла компания по доставке цветов «UFL».