В Мининфраструктуры назвали бесперспективным строительство "Воздушного экспресса"

Министерство инфраструктуры Украины считает бесперспективной реализацию национального проекта «Воздушный экспресс», предполагающего строительство железнодорожной ветки к крупнейшему в стране международному аэропорту «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

«В том виде и за те деньги, которые предполагались по проекту, смысла в нем я не вижу, математика не сходится… Если кому-то нужно деньги освоить, то извините, я это не приму», - сказал министр, добавив, что финальное решение о судьбе этого инфраструктурного проекта еще не принято.

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Он подчеркнул, что в настоящее время Украина и ключевой кредитор проекта «Воздушный экспресс» - Китай обсуждают будущее железнодорожного сообщения между аэропортом «Борисполь» и центральным ж/д вокзалом Киева, а зарезервированные в китайском банке деньги могут быть направлены и на другие проекты.

"Китайская сторона пока ничего не говорит, но мы обсуждаем возможность направления этих средств на другие проекты", - отметил Пивоварский.

Одной из главных причин бесперспективности проекта министр назвал прогнозируемый низкий пассажиропоток в этом направлении.

«Если посмотреть пассажиропоток в этом направлении, то этот проект бы не окупился, это самое «узкое» место», - подытожил глава министерства.

Как сообщал УНИАН, по условиям соглашения, для реализации проекта «Воздушный экспресс» Эксимбанк Китая должен предоставить Украине кредит в размере 372 млн долл. Кредит планировалось выделить двумя траншами, первый из них в объеме 52 млн долл. был выделен в 2013 году и направлен на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй, на 320 млн долл., должен быть направлен на строительные работы и закупку подвижного состава.

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Несмотря на то, что деньги были выделены, а технико-экономическое обоснование проекта утвердили еще в марте 2011 года, проектирование завершено не было, поэтому строительство так и не началось.

В сентябре 2014 года тогда еще министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак заявил, что под предлогом реализации проекта "Воздушный экспресс", курируемого на тот момент главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, исчезли 50 млн долл. кредита. Однако в Госинвестпроекте эти обвинения назвали ложью.

В ноябре 2014 года этот проект был передан от Госинвестпроекта в управление Министерству инфраструктуры.