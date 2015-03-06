Столичные власти обещают в 2015 году полностью освободить Киев от незаконных МАФов

По плану городских властей, в этом году Киев полностью освободят от незаконных МАФов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора КП «Киевблагоустройство» Ивана Клипу.

Как отмечается, на начало марта демонтажными группами КП «Киевблагоустройство» с улиц столицы убрано около 260 самовольно установленных коммерческих временных сооружений (МАФов). А с учетом подобной работы райгосадминистраций, более 300.

По словам Клипы, после зачистки Печерского района от незаконных коммерческих киосков текущий план демонтажа скорректирован. В частности, плановое порайонное убирание МАФов будет продолжено где-то с мая, а пока в первую очередь убирают наибольшие скопления самовольно установленных киосков.

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«Сейчас мы занимаемся основными « МАФовыми опухолями» Киева. А после проведения весеннего тендера на привлечение дополнительных демонтажных мощностей, мы рассчитываем значительно увеличить темпы убирания самовольно установленных киосков», - прокомментировал Клипа.

По данным Департамента городского благоустройства, в конце февраля и в начале марта наибольший объем демонтажных работ пришелся на Чоколовский бульвар, Воздухофлотский проспект, а также вокруг станций метро «Политехнический институт» и «Левобережная». Печерский район стал первым районом, полностью освобожденным от незаконных временных сооружений. По плану городских властей, в этом году должны полностью убрать незарегистрированные МАФы и во всех остальных районах столицы.