Киевлянин угрожал взорвать самодельную взрывчатку на территории психбольницы

В Киеве на территории городской психбольницы мужчина пытался взорвать самодельную взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в городе Киеве.

"Старшему участковому инспектору Подольского райуправления милиции Киева Руслану Хутько позвонил главный врач городской психбольницы: на территории заведения медики увидели незнакомца, который вел себя неадекватно и держал в руках подозрительные предметы", - отмечается в сообщении.

Участковый инспектор, который прибыл по вызову, подтвердил, что неизвестный мужчина действительно имел при себе похожие на петарды вещи, обмотанные скотчем с фитилями, и угрожал их применить.

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"Возбужденного мужчину успокоили, забрали опасные предметы. Специалисты взрывотехнической службы, прибывшие на место происшествия, обезвредили изъятые взрывные устройства и отправили их на экспертное исследование", - добавляют в пресс-службе.

Сообщается, что виновник инцидента - 32-летний киевлянин, ранее несудимый. В прошлом мужчина стоял на учете у психиатра.

Следственным отделом Подольского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».