Киевсовет передаст Союзу ветеранов АТО помещение на бульваре Шевченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, соответствующее решение было поддержано постоянной комиссией Киевсовета по вопросам собственности сегодня на заседании. Подготовленный проект решения будет вынесен на одно из ближайших заседаний Киевсовета.

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Согласно документу, Союзу ветеранов АТО предлагается предоставить помещение площадью 125 кв. м на бул. Тараса Шевченко, 3 в аренду на два года и 364 дня. Предусмотрено, что здесь будет предоставляться юридическая и другого рода поддержка киевлянам-участникам АТО и их семьям.

Вопрос выделения помещения был согласован с Департаментом коммунальной собственности КГГА и не имел никаких возражений.