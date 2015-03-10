В Киеве будут судить псевдоволонтера, который присвоил свыше 60 тысяч гривен

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как сообщалось, злоумышленник разместил в социальных сетях объявление о сборе средств для украинских военнослужащих, которые воюют на востоке. На призыв о помощи откликнулись шестеро неравнодушных патриотов, которые перечислили на его банковскую карту более 60 тыс. гривен.

Читайте такжеНа Днепропетровщине поймали псевдоволонтера, мошеннику светит до 3 лет тюрьмыНа самом же деле никакого отношения к волонтерскому движению мужчина не имел, а все средства, которые перечисляли граждане, тратил на собственные нужды.

Будут судить мужчину по ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и частично возместил потерпевшим причиненный ущерб.