"Киевавтодор" обещает в марте отремонтировать дороги на более 60 улицах

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» до конца марта, при благоприятных погодных условиях, восстановит 8 тыс. 665 квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог и улиц столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Отмечается, что сегодня, 10 марта, предприятия «Киевавтодора» начали подготовительные работы к проведению ремонта покрытия, который будет проводится в течение марта-октября текущего года.

Бюджетом Киева на 2015 год на ремонт автодорог города предусмотрено 27 млн грн.

Согласно планам корпорации, до апреля работы будут выполнять, в частности, по следующим адресам:

- в Голосеевском районе: ул. Васильковская, просп. Науки, ул. Большая Китаевская, ул. Байкова, ул. Боженко, ул. Ягодная, ул. Закарпатская, ул. Краснознаменная, ул. Квитки-Основяненко;

- Дарницком районе: ул. Коцюбинского, ул. Бориспольская от Привокзальной площади до ул. Руднева, Днепровская Набережная, Харьковское шоссе от Харьковской площади до ул. Привокзальной, ул. Промышленная, ул. Ташкенская;

- Деснянском районе – ул. Радунская, ул. Драйзера, ул. Марины Цветаевой, ул. Академика Курчатова, ул. Лесковская, просп. Лесной, транспортные развязки просп. Лесной – ул. Волкова и просп. Лесной – ул. Жукова;

- Днепровском районе – ул. Бучмы, ул. Алма-Атинская, ул. Строителей, Харьковское шоссе, бульвар Гашека, бульвар Верховной Рады, ул. Курнатовского, бульвар Давыдова, ул. Бажова;

- Оболонском районе – ул. Автозаводская, ул. Семена Скляренко, ул. Богатырская, ул. Вышгородская от просп. Правды до площади Тараса Шевченко;

- Печерском районе – ул. Киквидзе, ул. Эспланадная, ул. Кутузова, ул. Московская, ул. Панаса Мирного, ул. Гусовского, Зализничное шоссе, пер. Инженерный, ул. Академика Богомольца, ул. Леонида Первомайского;

- Подольском районе – ул. Белицкая, ул. Петропавловская, просп. Свободы, ул. Почайненская, ул. Сошенко, ул. Косенко;

- Святошинском районе – бульвар Кольцова, ул. Картвелишвили, ул. Симиренко;

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- Соломенском районе – ул. Кайсарова, ул. Винницкая, ул. Волынская, ул. Монтажников, ул. Донецкая и т.п .

- Шевченковском район – ул. Дегтяревская, ул. Елены Телиги, ул. Бакинская, ул. Максима Берлинского, ул. Академика Грекова, ул. Лагерна, ул. Вильгельма Пика, ул. Салютная, ул. Грозненская;

Кроме того, КП «Киевавтодормост» будет проводить работы по текущему ремонту на мостах и путепроводах города, в частности на мосту им. Патона, мосту через р. Лыбидь на Воздухофлотском проспекте и Столичном шоссе, на путепроводе возле ст. метро «Нивки», путепроводах на пересечении ул. Братиславской и Шолом-Алейхема, ул. Борщаговской и ул. Гетмана и т.п.