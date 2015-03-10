"Киевавтодор" обещает в марте отремонтировать дороги на более 60 улицах
Бюджетом Киева на 2015 год на ремонт автодорог города предусмотрено 27 млн грн.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» до конца марта, при благоприятных погодных условиях, восстановит 8 тыс. 665 квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог и улиц столицы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
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Отмечается, что сегодня, 10 марта, предприятия «Киевавтодора» начали подготовительные работы к проведению ремонта покрытия, который будет проводится в течение марта-октября текущего года.
Бюджетом Киева на 2015 год на ремонт автодорог города предусмотрено 27 млн грн.
Согласно планам корпорации, до апреля работы будут выполнять, в частности, по следующим адресам:
- в Голосеевском районе: ул. Васильковская, просп. Науки, ул. Большая Китаевская, ул. Байкова, ул. Боженко, ул. Ягодная, ул. Закарпатская, ул. Краснознаменная, ул. Квитки-Основяненко;
- Дарницком районе: ул. Коцюбинского, ул. Бориспольская от Привокзальной площади до ул. Руднева, Днепровская Набережная, Харьковское шоссе от Харьковской площади до ул. Привокзальной, ул. Промышленная, ул. Ташкенская;
- Деснянском районе – ул. Радунская, ул. Драйзера, ул. Марины Цветаевой, ул. Академика Курчатова, ул. Лесковская, просп. Лесной, транспортные развязки просп. Лесной – ул. Волкова и просп. Лесной – ул. Жукова;
- Днепровском районе – ул. Бучмы, ул. Алма-Атинская, ул. Строителей, Харьковское шоссе, бульвар Гашека, бульвар Верховной Рады, ул. Курнатовского, бульвар Давыдова, ул. Бажова;
- Оболонском районе – ул. Автозаводская, ул. Семена Скляренко, ул. Богатырская, ул. Вышгородская от просп. Правды до площади Тараса Шевченко;
- Печерском районе – ул. Киквидзе, ул. Эспланадная, ул. Кутузова, ул. Московская, ул. Панаса Мирного, ул. Гусовского, Зализничное шоссе, пер. Инженерный, ул. Академика Богомольца, ул. Леонида Первомайского;
- Подольском районе – ул. Белицкая, ул. Петропавловская, просп. Свободы, ул. Почайненская, ул. Сошенко, ул. Косенко;
- Святошинском районе – бульвар Кольцова, ул. Картвелишвили, ул. Симиренко;
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- Соломенском районе – ул. Кайсарова, ул. Винницкая, ул. Волынская, ул. Монтажников, ул. Донецкая и т.п .
- Шевченковском район – ул. Дегтяревская, ул. Елены Телиги, ул. Бакинская, ул. Максима Берлинского, ул. Академика Грекова, ул. Лагерна, ул. Вильгельма Пика, ул. Салютная, ул. Грозненская;
Кроме того, КП «Киевавтодормост» будет проводить работы по текущему ремонту на мостах и путепроводах города, в частности на мосту им. Патона, мосту через р. Лыбидь на Воздухофлотском проспекте и Столичном шоссе, на путепроводе возле ст. метро «Нивки», путепроводах на пересечении ул. Братиславской и Шолом-Алейхема, ул. Борщаговской и ул. Гетмана и т.п.