В Киеве на Трухановом острове планируют организовать 3-месячный летний фестиваль

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Как отмечается, этот фестиваль будет иметь как физкультурно-спортивное, так и культурно-художественное направление.

По информации кураторов проекта, в частности, главы Днепровской райгосадминистрации Ярослава Горбунова и председателя рабочей группы по разработке Комплексной программы развития Труханова острова, депутата Киевсовета Александра Харченко, Труханов остров должен получить «новую жизнь, достойное одной из самых богатых рекреационных мест Европы».

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Предусмотрено модернизировать пляжную территорию, возродить спортивные, художественные и рекреационные зоны для посетителей. Как отмечается, процесс этот поэтапно длительный, рассчитанный на годы. В частности, и через обусловленные законодательством тендерные процедуры. Но первые результаты работы, обещают в КГГА, киевляне и гости столицы увидят ко Дню Киева.