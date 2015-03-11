Услугой "мобильная парковка" воспользовались уже почти 65 тысяч киевлян

Об этом сообщил директор коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Владимир Першин, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Предприятие ставит перед собой цель поэтапного перехода на безналичную форму оплаты услуг за парковку – как за счет установки платежных терминалов, так и за счет популяризации услуги «мобильная парковка». Для того чтобы сделать этот сервис более удобным и популярным среди водителей, мы разработали специальное мобильное приложение для смартфонов, загрузить которое можно с AppStore (iOS) и GooglePlay (Android). Благодаря этому на протяжении минуты можно оплатить за парковку без наличности», – сообщил руководитель.

Он также добавил, что такой способ оплаты значительно снижает риск финансовых злоупотреблений со стороны парковщиков.

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«Мы заинтересованы совместно с водителями города бороться с оборотом «серой» наличности на парковочных площадках города. Именно поэтому призываем киевлян оплачивать услуги или через паркоматы, или через сервис «мобильную парковку», или же обязательно требовать от парковщика чек и талон при оплате услуги наличностью», – сказал Першин.

Как сообщал УНИАН, услуга "мобильная парковка" начала работу в феврале этого года.

Пользователь услугой «мобильная парковка» сможет найти ближайшую парковочную площадку в Киеве и оплатить за парковку с помощью мобильного телефона. Для начала работы с дополнением необходимо загрузить его с AppStore (iOS) или GooglePlay (Android) и зарегистрироваться или войти, используя действующие регистрационные данные.