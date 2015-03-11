В "Киев-проекте" показали эпатажный проект нового Дома профсоюзов (фото)
12:04, 11 марта 2015Киев
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В "Киев-проекте" разработали дизайн реконструкции сгоревшего во время массовых акций протеста в Киеве Дома профсоюзов.
Дизайн реконструкции сгоревшего во время массовых акций протеста в Киеве Дома профсоюзов / kievproekt.kiev.ua
Соответствующее фото было опубликовано на официальном сайте компании.
Стоит отметить, что научно-производственная компания "Киев-проект" не является государственной структурой.
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В ночь на 19 февраля 2014 года силовики подожгли Дом профсоюзов / kievproekt.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, по предварительным подсчетам, на реконструкцию здания пойдет 100 млн гривень.
Напомним, столичный Дом профсоюзов сгорел в феврале 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве. Здание на Майдане Незалежности использовалось активистами как штаб Национального сопротивления. Во время штурма Майдана в ночь на 19 февраля 2014 года силовики подожгли Дом профсоюзов, чтобы протестующие покинули здание.
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