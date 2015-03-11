В "Киев-проекте" показали эпатажный проект нового Дома профсоюзов (фото)

Соответствующее фото было опубликовано на официальном сайте компании.

Стоит отметить, что научно-производственная компания "Киев-проект" не является государственной структурой.

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Как сообщал УНИАН, по предварительным подсчетам, на реконструкцию здания пойдет 100 млн гривень.

Напомним, столичный Дом профсоюзов сгорел в феврале 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве. Здание на Майдане Незалежности использовалось активистами как штаб Национального сопротивления. Во время штурма Майдана в ночь на 19 февраля 2014 года силовики подожгли Дом профсоюзов, чтобы протестующие покинули здание.