В Киеве возле станции метро Выдубичи прогремел взрыв (фото)

Сегодня, 11 марта, в Киеве возле станции метро Выдубичи около 9:00 произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в городе Киеве.

"Сегодня по спецлинии "102" около 9:20 поступило сообщение, что возле станции метро "Выдубичи" неизвестный бросил гранату в один из торговых киосков", - добавляют в пресс-службе.

По данным "Сегодня", была пробита крыша киоска с шаурмой.

"Бросили гранату в киоск. Но в милиции говорят, что могли целиться, чтобы попасть в переход. Это был бы кошмар – люди тогда как раз на работу ехали. Ко всему, взорвалась только половина этой дряни – другая не сработала. Вызвали саперов, но они очень "спешат" - едут уже минут сорок", - рассказала "Обозревателю" женщина, которая работает рядом с местом происшествия.

В милиции подчеркнули, что по заключению специалистов-взрывотехников неизвестный применил реактивный осветительный патрон, который никакого отношения к боеприпасам не имеет.

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"В связи с тем, что злоумышленник непрофессионально использовал указанное пиротехническое средство, он изменил свою траекторию и угодил в крышу уличного киоска. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый учет заявлений и сообщений. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и занимаются розыском подозреваемого лица.