Испугавший киевлян дизайн Дома профсоюзов оказался личной фантазией архитектора

В научно-производственной компании "Киев-Проект" заявили, что опубликованный проект реконструкции сгоревшего Дома профсоюзов не является официальным предложением, сообщает Сегодня.

"Это не проект реконструкции. Работа выполнена без договора с властями, без задания на проектирование. Это просто визуализация, видение нашего архитектора. Мы понимаем, что это очень дорогой проект, и реализовать его практически нереально", – сказала нам руководитель "НПК Киев-Проект" Виктория Запара.

Автором визуализации варианта обновленного здания в футуристическом стиле стал архитектор Назар Кныш.

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Как известно, в столице сейчас проходит международный конкурс "Территория достоинства", участники которого предлагают свои идеи по обустройству центральной части Киева, где проходила Революция достоинства.

Но в компании говорят, что и на конкурс эту работу не предлагали. Тем не менее, киевляне уже активно обсуждают эту работу в соцсетях.