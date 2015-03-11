Комиссия Киевсовета выступила против отключения летом школ, больниц и жилых домов от горячей воды

На заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики, которое состоялось сегодня, по поручению городского головы Виталия Кличко был поддержан проект решения о запрещении прекращения предоставления услуг по централизованной поставке горячей воды (дошкольным и учебным заведениям, заведениям здравоохранения, социально-медицинским учреждениям коммунальной формы собственности и жильцам жилых домов).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, на заседании депутат Александр Клюс отметил, что некоторые жители столицы в 2014 году остались без горячего водоснабжения на 4-5 месяцев из-за экономии. Однако за все это время было сэкономлено топлива лишь на три дня отопительного сезона.

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Кроме того, такие методы “экономии” привели еще и к тому, что трубы, из-за отключения, нуждались в перекладке, а это привело к убыткам на несколько миллионов гривень из городского бюджета.

Все члены комиссии подписали данный проект решения и единогласно его поддержали.

Документ будет вынесен на голосование на одно из ближайших заседаний Киевсовета.