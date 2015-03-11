Патрульная служба начнет работать в Киеве в июне
14:19, 11 марта 2015Киев
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Патрульная служба в Киеве начнет работать в середине июня.
Аваков обещает летом новую патрульную службу в Киеве / УНИАН
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на заседании правительства, презентуя реформу правоохранительной системы.
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"В июне мы запустим патрульную службу в Киеве. Летом мы начнем принимать заявки и начнем процесс в Днепропетровске, Львове и Харькове. В августе - первая дата запуска "патруля" в Одессе. И дальше до конца года все крупные города будут покрыты новой патрульной службой", - сказал он.
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