В центре Киева насчитали 20 тысяч квадратных метров незаконной рекламы

Представители «Демократического Альянса» в Киевском городском совете заявляют, что в ходе инспекции по улицам города только в центральной части зафиксировано около 20 тысяч кв. м нелегальных площадей наружной рекламы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель депутатской фракции «Демократический Альянс» в Киевсовете Василий Гацько.

Он напомнил, что город разделен для размещения рекламы на 5 форматных зон: «нулевая» зона - где вообще запрещено размещение наружной рекламы; 1-я и 2-я зоны (главным образом центральная части города) - допускается реклама площадью соответственно до 2,1 кв. м и до 8 кв. м; 3-я - до 36 кв. м; 4-я зона - разрешена реклама любого формата.

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«Предметом нашей инспекции, которую мы проводили сегодня на улицах Киева, была 1-я и 2-я форматные зоны. И нами зафиксировано около 250 единиц рекламных средств, которые сегодня размещены с нарушениями: часть из которых, я убежден, в принципе не имеет разрешений, часть размещена с определенными манипуляциями, например, когда размещается рекламное средство, площадь которого больше, чем указано в разрешении - получили на 2 кв. м, разместили 18 кв. м... Или речь идет о баннерах, которые часто достигают непозволительно больших площадей. В целом, по нашим расчетам, мы зафиксировали около 20 тыс. фактически нелегальных квадратных метров рекламы в 1-й и 2-й зонах», - сообщил Гацько.

По его словам, такая «нелегальная» реклама часто размещена на зданиях государственной собственности, госучреждениях.

Гацько напомнил, что на днях от незаконной рекламы была очищена улица Сагайдачного. «В частности транспаранты над этой улицей показали, сколько Киев недополучает средств от размещения рекламы. Только на одной этой улице мы нашли 16 единиц таких рекламных конструкций, в то время, когда на весь Киев городские власти выдали разрешений на их размещение только десять. То есть на одной улице в полтора раза больше, чем выдано на весь Киев, все остальное - в тени. А речь идет о сотнях конструкций только такого типа», - заявил Гацько.

Он отметил, что весь перечень размещенных с нарушением или без разрешений рекламных средств в 1-й и 2-й форматных зонах будет в ближайшее время передан Киевскому городскому голове Виталию Кличко для соответствующего реагирования.

«Освобождение улицы Сагайдачного от рекламных средств стало возможным в том числе благодаря политической воле мэра. Я хотел бы, чтобы Кличко и другие высшие должностные лица городской власти прилагали совместные усилия, чтобы решить проблему в сфере размещения внешней рекламы в целом по всей столице», - сказал Гацько.

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По его словам, бюджет города теряет сейчас около 200 млн грн из-за размещения нелегальной рекламы. Гацько подчеркнул важность борьбы с коррупцией в органах городской власти, из-за чего деньги от размещения рекламы оседают в «карманах чиновников», а не идут в бюджет.

В этой связи фракция подготовила проект решения Киевсовета о создании временной контрольной комиссии по проверке соответствующих департаментов и коммунальных предприятий. Гацько выразил надежду, что самая большая фракция Киевсовета «УДАР» также поддержит проект, реализация которого поможет в решении проблемы размещения в городе нелегальной наружной рекламы.

Справка УНИАН. Депутат Киевсовета Рена Назарова (фракция «УДАР») сообщила, что состоялось заседание рабочей группы по вопросам рекламы в городе: «10 марта участники рабочей группы по рекламе (представители рекламного рынка, общественность, депутаты Киевсовета, журналисты), которая была создана профильной комиссией несколько недель назад, пыталась найти общие точки соприкосновения. Довольно жаркая дискуссия была. В конце концов, между собой договорились еще раз обменяться идеями, чем именно, кроме проверки, в частности, разрешений с 2012 года, будет заниматься эта группа».