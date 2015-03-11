КГГА: за поверку счетчиков холодной воды должны платить потребители

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на КГГА.

В мэрии подчеркнули, поверка счетчиков осуществляются за счет тарифов на водоснабжение (согласно ст. 17 "Закона Украины о метрологии и метрологической деятельности"), однако сейчас жители должны поверить счетчики за свой счет.

"В тарифы ПАО "Киевэнерго" и ООО "Евро-реконструкция" включены расходы на поверку счетчиков. Не включена поверка и замена в тариф на поставку холодной воды ПАО "Киевводоканал". Этот вопрос сейчас находится на решении в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование на рынке энергетики и коммунальных услуг", - пояснили в КГГА.

Жителям разрешили поверить счетчик до 1 июня, однако "до настоящего времени принято решение применять социально приемлемые для жителей нормы".

Как пояснила пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная, людям будут начислять по 2,4 куба воды на каждого зарегистрированного в квартире человека.

"С 1 июля 2014 года исполнителями услуг по поставке холодной воды и водоотведения признано ПАО АК "Киевводоканал", а горячего водоснабжения - ПАО "Киевэнерго" и ООО "Еврореконструкция" (до этого исполнителями услуг были признаны ЖЭКи). Чтобы осуществлять дальнейшее обслуживание квартирных приборов учета за счет тарифа, исполнители услуг должны взять счетчики на коммерческий учет", - говорится в сообщении.

"В связи с вышеупомянутым, жителям, которые получают услуги централизованного водоснабжения и имеют не поверенные счетчики воды, необходимо позаботиться о поверке или замене счетчиков для их постановки на коммерческий учет исполнителями услуг и дальнейшего обслуживания за счет тарифа", - говорится в сообщении КГГА.

Читайте такжеВ Киевсовете отмечают незаконность вымогательство денег за поверку счетчиковВ то же время другой заместитель председателя КГГА, секретарь Киевсовета Алексей Резников подчеркивает: о поверке счетчиков должен позаботиться предоставитель услуг, а не потребители.

"Моя позиция неизменна: я считаю, что киевлянин, как и житель любого другого города, который получит определенную услугу, в том числе поставки холодной и горячей воды, не обязан платить деньги за проверку счетчика. Это должен делать поставщик этой услуги. Это его обязанность. А обязанность киевлянина допустить представителя поставщика услуг в свою квартиру, чтобы проверить этот счетчик", - сказал Резников.

Он напомнил, что по этому поводу дал протокольное поручение на заседании Киевсовета, чтобы подготовили такое разъяснение и опубликовали в муниципальной газете "Хрещатик".

На замечание, что поставщики услуг ссылаются на то, что поверка счетчика не была включена в тариф, Резников сказал:

"А это проблема водоканала, что в тариф должна быть включена стоимость поверки. Это его головные боли и проблемы. Пусть он свой менеджмент спросит, почему они не просчитали такие вещи. Они что не знали, что будут поставлять воду, и что она учитывается счетчиком? Они не знаю, что они должны контролировать?"

Он также посоветовал людям, которые уже заплатили за поверку счетчиков, требовать от поставщика услуг возместить средства.

"Что касается денег, которые заплатили люди за поверку, я считаю, что им нужно посоветоваться с юристами, и требовать возмещения этих средств с поставщика услуг. Сначала в добровольном порядке, а если поставщик отказывается это сделать - тогда через суд", - сказал Резников.