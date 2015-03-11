В Киеве за две недели изъяли 30 единиц огнестрельного оружия и 16 гранат

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Оперативно-профилактические мероприятия продолжались на территории столицы с 22 февраля до 7 марта 2015 года. Основные задачи операции - выявление каналов поступления оружия к деятельности организованных преступных групп, задержанию лиц, которые изготовляют и сбывают оружие и взрывчатку, а также изъятие оружия, хранящегося незаконно.

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Так, во время проведения целевой операции сотрудниками внутренних дел города Киева было выявлено 72 факта, связанные с незаконным оборотом оружия. По 66 фактам начаты уголовные производства и проводится досудебное расследование. В настоящее время раскрыты 3 разбойных нападения, 2 хулиганства и 1 легкое телесное повреждение, где использовалось оружие. Разыскано 4 человека, которые находились в розыске за совершение преступления предусмотренного ст. 263 Уголовного Кодекса Украины.

По данным Управления уголовного розыска ГУМВД Украины в городе Киеве, в течение указанной операции сотрудники милиции из незаконного оборота изъяли: 21 пистолет, 2 автомата, 2 обреза, 1 револьвер, 1 карабин, 1 ружье, 1 винтовку, 1 самодельное оружие, 16 гранат, 275 граммов взрывчатого вещества, 1386 патронов. Все изъятое было направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД.

Сотрудники милиции в очередной раз подчеркивают, что незаконное хранение огнестрельного оружия является уголовным преступлением. Согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного), боеприпасов или взрывчатых веществ без соответствующего разрешения» - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Вместе с тем, лицо, добровольно сдавшее указанные предметы, которые хранились у него незаконно, освобождается от уголовной ответственности.

Ранее УНИАН сообщал, что у жителя Днепродзержинска Днепропетровской области 1 марта правоохранители изъяли 4 гранатомета, 9 гранат и свыше 2 тыс. патронов к автомату «Калашникова».