Киев представит в Каннах 50 инвестпроектов на 22 млрд гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом сказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов во время открытия на выставке презентационного стенда Киева.

Он отметил, что киевская городская власть открыта для сотрудничества с иностранными инвесторами и контролировать реализацию всех инвестиционных проектов столицы.

«Наша задача - преодолеть стереотип, который сложился у многих иностранных бизнесменов о том, что вести дела в Киеве рискованно из-за коррупции и бюрократии. На сегодня мы показали, что активно работаем над созданием благоприятного инвестиционного климата, а нынешний Киев - это город, который лишен теневых схем прошлой власти, и заниматься бизнесом здесь безопасно и прибыльно», - подчеркнул Никонов.

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По его словам, столичным властям уже удалось построить новую модель сотрудничества с инвесторами, которая позволяет избежать контакта с многочисленными чиновниками и исключает коррупционные риски.

«Инвесторы получили возможность сосредоточиться исключительно на реализации своего проекта. Их общение с чиновниками сведено к минимуму: оформление всей документации и решение вопросов с государственными структурами осуществляет обновленное Киевское инвестиционное агентство», - отметил Никонов.

В КГГА информируют, что Международная выставка по недвижимости МИРИМ-2015 продлится от 10 до 13 марта в Каннах, Франция. Стенд инвестиционных проектов Киева был открыт 11 марта при участии Киевского городского председателя Виталия Кличко.

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Также сообщается, что в рамках выставки MИPИM-2015 состоялась встреча Кличко с мэром Франкфурта-на-Майне Петером Фельдманом, на которой обсуждено дальнейшее сотрудничество между городами, в частности, в сфере инвестиций в украинскую столицу.

В частности, речь шла о перспективах развития проекта "Smart City" и киевского инновационного IТ-пространства. Об этих проектах речь шла и на встречах Кличко с инвесторами, в частности, руководителями “Redstone Capital” Самули Сbрен и “Smart City Project of Berlin TXL” Филиппом Бутельt.

Также мэр провел встречу с топ-менеджерами ряда ведущих компаний, в частности, UBS AG, Yellow & Company, Schneider Electric, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), TVO Capital Management, на которой представил конкретные проекты в столице Украины.

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Справка УНИАН. Столичная власть работает над внедрением в Киеве технологии Smart City, одним из первых направлений которой станет электронный бюджет.

По словам Кличко, такие системы эффективно работают в Лондоне, Берлине, Тель-Авиве и многих других современных столицах мира.

Он отметил, что внедрение технологии Smart City включает в себя также оптимизацию работы системы общественного транспорта, системы видеонаблюдения и т.д.

Напомним, 11 января УНИАН сообщал, что на официальном веб-портале Киевской городской государственной администрации (КГГА) обнародован проект бюджета города Киева на 2015 год.