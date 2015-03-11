В Киеве около 90 детсадов не используются по назначению

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечает Старостенко, городская власть сейчас использует все возможности для расширения сети детских садов.

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«Мы провели инвентаризацию, и выявили около 90 детсадов, которые не используют по назначению. Из них 58 – коммунальной формы собственности. Мы внимательно изучаем ситуацию. Если срок договора аренды истекает – мы его не продлеваем, если условия договора не выполняются – мы его расторгаем и пытаемся восстановить в этом помещении детсад», – сказала она.

В то же время Старостенко отметила, что возобновить деятельность дошкольного учебного заведения достаточно непросто: «Здесь мы должны неуклонно придерживаться определенных стандартов – это и размер помещения, и особые санитарно-гигиенические условия. В целом для возобновления работы одного детсада город в среднем тратит от 10 до 12 млн грн».

Менее затратным вариантом расширения сети детсадов, по словам заместителя председателя КГГА, является создание дополнительных групп.

«В Киеве есть много учебных заведений, где функционирует и детский сад, и школа. В настоящее время мы постепенно переводим учеников в помещения школ, высвобождая тем самым дополнительные места для дошкольников. Так, за 2014 год нам удалось возобновить 3500 тысяч мест, что равняется открытию 74 групп или 12 детсадов», – рассказала Старостенко.

Также, по ее словам, при решении проблемы речь идет и о строительстве новых коммунальных или открытии частных дошкольных учебных заведений.

Старостенко обратила внимание на то, что столичная власть пытается вовлечь инвесторов в расширение сети дошкольных учебных заведений: «Мы понимаем, что в частные детсады идут дети, родители которых в состоянии платить за их пребывание. Тем самым они освобождают места в коммунальных заведениях для тех, чьи родители не имеют такой возможности».