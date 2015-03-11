Кличко во Франции заявил о гарантиях и защите для инвесторов

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Мы сделали важные шаги для превращения Киева в город, интересный для инвесторов. Мы победили бюрократию в работе с инвесторами, обновили инвестиционное агентство - принципы и философию его работы, привлекли молодых и преданных делу профессионалов, которые бы помогали инвесторам и девелоперам", - отметил Кличко.

Команда Кличко, по его словам, уже начала реальную борьбу с коррупцией и осуществила "важные шаги" для улучшения бизнес-климата.

"Мы начали разоблачать и уничтожать коррупционные схемы. Сегодня Киев №1 в Украине в сфере электронного правительства: наши усилия в реформах онлайн-бюджета и электронных тендеров сделают инвестиции максимально прозрачными, а конкуренцию - честной. Киев сегодня как никогда открыт для бизнеса. А лично я могу предложить поддержку, гарантии и защиту для каждого инвестора", - подчеркнул мэр.

Читайте такжеВ центре Киева насчитали 20 тысяч квадратных метров незаконной рекламыПо словам Кличко, на выставке в Каннах Киев предлагает инвесторам приобщиться к таким проектам: "умные" остановки транспорта, строительство гостиниц и конференц-центров, реконструкция больниц и строительство школ, LED-освещение столичных улиц, внедрение технологий энергосбережения, общественный транспорт, строительство жилья, переработка отходов, энергогенерация, телекоммуникационная инфраструктура.

"Мы открываем Киев для разработки бизнес-планов для инвестиций в транспорт, парковки, переработку отходов, модернизацию системы центрального отопления, проекты по энергоэффективности, чтобы уменьшить зависимость от импортируемых энергоресурсов и поддержать собственную "зеленую" энергетику", - отметил он.

Согласно сообщению, в рамках MIPIM-2015 Виталий Кличко встретится с потенциальными инвесторами, топ-менеджерами ряда ведущих компаний, таких как UBS AG, Yellow & Company, Schneider Electric, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), TVO Capital Management и другими.