Архитекторы объяснили, что эпатажный проект реконструкции Дома профсоюзов символизирует крылья ангела

Пользователи соцсетей остро отреагировали на предложение одного из архитекторов построить на Майдане футуристический музей, говорится в сюжете ТСН.19:30.

На первый эскиз, который обнародовала одна из киевских частных компаний, общественность в интернете отреагировала эмоционально и нецензурно. Идею назвали издевательством над памятью погибших майдановцев и развили "хайтек"- тему в серии фотожаб. Самыми популярными стали киоск прессы, космический корабль и танк на месте советского дома.

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В то же время, компания, в которой работает автор идеи Назарий Кныш, удивляется ажиотажу в интернете. Там говорят, что это не проект, а лишь художественное видение опытного архитектора, и не отрицают, что свою работу таки будут выставляться на конкурс.

"Хотелось бы предложить, но, как все видят по архитектуре, проект является достаточно дорогим и в государстве нет средств для реализации. Он символизирует крылья ангела и показано в честь людей, погибших на Майдане, таким образом наш архитектор хотел почтить их память", - пояснила руководитель НПК "Киев-проект" Виктория Запара.