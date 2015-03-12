В Киеве вновь резко подорожал хлеб

09:51, 12 марта 2015
Киев
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Сегодня в Киеве начали действовать новые отпускные цены на отдельные виды хлебобулочной продукции в связи с чем средняя стоимость хлеба в магазинах города повысилась на 25-30%.

В Києві зростають ціни на популярні види хліба / registrr.livejournal.com

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевхлеб".

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В компании отмечают, что вынуждены поднять цены на свою продукцию из-за стремительного обесценивания гривны, колебания курса валют, существенного подорожания муки, сахара, масла, электроэнергии и газа, что привело к росту себестоимости производства.

Напомним, что 18 февраля "Киевхлеб" уже повышал цены на свою продукцию на 10-12%.

Киянам доведеться більше витрачати на хліб /

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