В Киеве вновь резко подорожал хлеб
09:51, 12 марта 2015Киев
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Сегодня в Киеве начали действовать новые отпускные цены на отдельные виды хлебобулочной продукции в связи с чем средняя стоимость хлеба в магазинах города повысилась на 25-30%.
В Киеве растут цены на популярные виды хлеба / registrr.livejournal.com
Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевхлеб".
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В компании отмечают, что вынуждены поднять цены на свою продукцию из-за стремительного обесценивания гривны, колебания курса валют, существенного подорожания муки, сахара, масла, электроэнергии и газа, что привело к росту себестоимости производства.
Напомним, что 18 февраля "Киевхлеб" уже повышал цены на свою продукцию на 10-12%.
Киевлянам придется больше тратить на хлеб / "Киевхлеб"
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