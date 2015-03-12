В Киеве в течение недели убили двух женщин: горожане заговорили о маньяке

В столице в течение недели найдены тела двух женщин. Сходство некоторых деталей убийств вызвало слухи о появлении маньяка, говорится в сюжете ТСН.19:30.

48-летнюю женщину нашли 4 марта в лесопарковой зоне в Голосеевском районе. Она скончалась от колото-резаных ранений груди.

Во время следствия установлено, что женщину изнасиловали и ограбили.

Еще одну жертву, 1938 года рождения, обнаружили 7 марта в лесопарковой зоне Дарницкого района. На теле женщины также обнаружили признаки насильственной смерти.

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"Следственными отделами и Голосеевского и Дарницкого райуправления в соответствии открыты уголовные производства по статье "умышленное убийство". Обстоятельства событий и мотивы осуществленного преступления выясняются. Сказать, что это действовал один человек - мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сообщила заместитель руководителя пресс-службы киевской милиции Ирина Левченко.

Тем временем, в сеть выложили фоторобот разыскиваемого убийцы. Его рост 170-175 сантиметров, мужчина худощавого телосложения, примерный возраст 30-40 лет. Был одет в черную куртку и спортивные брюки темного цвета.

МВД просит в случае наличия информации о местонахождении подозреваемого звонить на 102.