Сегодня вечером станцию метро «Олимпийская» закроют на час

На время закрытия поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Эти изменения в работе метрополитена связаны с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Днепр» (Днепропетровск) и «Аякс» (Амстердам) и введены на основании «Порядка организации работы городского пассажирского транспорта во время проведения футбольного матча Лиги Европы 12.03.2015».

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Если после окончания футбольного матча пассажиропоток превысит перевозную способность, возможно введение ограничений на вход пассажиров к станциям «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

КГГА просит отнестись с пониманием к введенных ограничений.

Напомним, 4 марта УНИАН сообщал, что в 10:22 станции «Университет», «Вокзальная» и «Политехнический институт» были временно закрыты для пассажиров.