Дом профсоюзов реконструируют идентично предыдущим параметрам - ФПУ

Об этом сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Украины со ссылкой на директора благотворительного фонда «Возрождение Дома профсоюзов» Василия Андреева.

«План проведения восстановительных работ предусматривает реконструкцию Дома профсоюзов в тех геометрических рамках и внешнем виде, который идентичен тому, что был до 19 февраля прошлого года, до пожара», - цитирует Андреева пресс-служба ФПУ.

По его словам, эскизы здания, ранее обнародованные научно-производственной компанией «Киев-Проект» и распространенные в соцсетях, не является реально выполненными проектами и выполненные без заказа или согласия ФПУ.

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«Уважая общественную дискуссию относительно будущего и вида центральной части нашего города, отмечаем, что эскизы здания футуристических очертаний не имеют ничего общего с действительностью. Эскизы не являются проектами, и ну могут быть выполненные без заказа и согласия владельца Дома Профсоюзов - Федерации профсоюзов Украины», - подчеркнул Андреев.

Он также сообщил, что благотворительный фонд «Возрождение Дома профсоюзов» проводит работы по восстановлению здания за счет пожертвований благотворителей, среди которых украинские и международные профсоюзные организации, члены профсоюзов и трудовые коллективы. При этом государство никоим образом не вовлечено в процесс восстановительных работ или их финансирования.

Как сообщал УНИАН, столичный Дом профсоюзов сгорел в феврале прошлого года во время массовых акций протеста в Киеве. Здание на Майдане Незалежности использовалось активистами как штаб Национального сопротивления. Во время штурма Майдана в ночь на 19 февраля силовики подожгли Дом профсоюзов, чтобы участники протеста покинули здание.

По оценкам председателя ФПУ Григория Осового, восстановление объекта обойдется примерно в 60 млн. грн.