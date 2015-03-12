Отопление в Киеве отключат, когда средняя температура три дня не будет падать ниже +8 градусов

«Как только, в соответствии с действующим законодательством, будет зафиксировано оптимальные температурные показатели, мы готовы будем отключать отопление», - отмечает заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, столичная власть может принять решение о завершении отопительного сезона при условии, если среднесуточная температура воздуха три дня подряд составит не менее 8 С°.

«Городская власть стремится сэкономить столь ценные для нас энергоресурсы и средства, которые жители столицы платят за отопление, поэтому готова завершить отопительный сезон при условии достижения оптимальных температурных режимов», - заявил заместитель председателя КГГА.

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При этом в КГГА отметили, что в случае слишком высокой температуры в жилище следует, прежде всего, выяснить причины этой ситуации, учитывая характеристики дома, уровень проводимых мероприятий утепления, факты перепроектирования отдельных квартир и т.д. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в контакт-центр городской власти - 1551 или ПАО «Киевнэнерго» по номеру 1588 со стационарного телефона или (044) 202-1588 с мобильного.