Кондукторов столичного транспорта планируют заменить валидаторами
10:49, 13 марта 2015Киев
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В наземном транспорте Киева планируют заменить кондукторов на специальные валидаторы, электронные устройства, которые будут считывать с билетов каждую поездку.
Если эксперимент пройдет успешно, валидаторы установят во всем наземном общественном транспорте Киева / vppress.ru
Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на КП «Киевпастранс».
Так, уже в конце марта в автобусах и скоростных трамваях установят специальные валидаторы, которые будут считывать поездки с пластиковых проездных.
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Согласно информации, если эксперимент пройдет успешно, валидаторы установят во всем наземном общественном транспорте столицы с осени 2015 года.
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