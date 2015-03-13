Кондукторов столичного транспорта планируют заменить валидаторами

Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на КП «Киевпастранс».

Так, уже в конце марта в автобусах и скоростных трамваях установят специальные валидаторы, которые будут считывать поездки с пластиковых проездных.

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Согласно информации, если эксперимент пройдет успешно, валидаторы установят во всем наземном общественном транспорте столицы с осени 2015 года.