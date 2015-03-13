Под КМДА собрались полтысячи митингующих, участники акции перекрыли Крещатик

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, участники митинга под названием “Марш белых платков”, выражают возмущение политикой городских властей по социальной защите жителей столицы. Сейчас возле админздания КГГА собрались около 500 участников акции. Преимущественно это люди преклонного возраста или совсем молодые люди, одетые в спортивную одежду. Движение на улице Крещатик перекрыли автомобили, которых сейчас около 60, на которых установлены флажки “Мир. справедливость”. Участники митинга требуют, чтобы к ним вышел городской голова Виталий Кличко.

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Присутствующие возле КГГА представители правоохранительных органов, которые следят за порядком, не вмешиваются в перекрытие улицы Крещатик, объясняя, что не могут повлиять на водителей, которые, открыв капоты, заявляют, что у них сломались автомобили.

В то же время в КГГА заявляют, что этот очередной “Марш белых платочков” является проплаченным. Вчера анонсировался этот марш его организаторами, где рассказывалось, что участники акции сначала соберутся возле КГГА, где проведут митинг, после чего пойдут в правительственный квартал к высшим государственным органам власти требовать лучших условий жизни.