Митингующие под КГГА разблокировали Крещатик

Как передает корреспондент УНИАН, автомобили участников акции, которые перекрывали движение, также уехали с Крещатика.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с анонсом акции, ее участники планировали после митинга под КГГА отправиться в Правительственный квартал и там продолжить свое мероприятие.

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Как сообщал УНИАН, митингующие под зданием КГГА, которые представляли общественные организации “Мир. Справедливость” и “Народный приговор”, перекрывали движение транспорта на Крещатике. Участники митинга под названием “Марш белых платочков”, выражали возмущение политикой городской власти относительно социальной защиты киевлян. Под КГГА собралось около 500 человек - преимущественно люди преклонного возраста или молодые люди в спортивной одежде.