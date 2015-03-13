Кличко назвал очередной митинг под КГГА проплаченными "гастролями"

Мэр Киева Виталий Кличко назвал проплаченными «гастролями» очередной митинг под КГГА так называемого общественного движения «Белых платков».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского головы.

«Опять собирали людей по 80-100 гривен постоять-покричать несколько часов на Крещатике. Опять заявку на проведение акции подали за час до ее начала. Я говорил и подчеркиваю вновь - такие «митинги за деньги» направлены на дестабилизацию ситуации в столице и в стране в целом, - подчеркнул Кличко. - И я считаю, что те, кто использует граждан в этой сложной экономической ситуации, покупая массовку, должны нести за это ответственность. И мы инициируем принятие Верховной Радой законопроекта об ответственности за организацию проплаченных митингов. Потому что эти «деятели» настолько обнаглели, что даже не прячутся - открыто предлагают и раздают деньги».

По информации главы департамента благоустройства столичной администрации Дмитрия Белоцерковца, участники акции получают по 100 гривен от организаторов псевдомитинга. «Мне «под прикрытием» удалось стать участником митинга. Узнал, что стандартная «такса» - 100 гривен за три часа митингующих. Однако так называемый «сотник» пытается сагитировать меня за 80 гривен, чтобы самому заработать двадцатку. В результате, мне дали белый платочек и вместе с колонной людей, которых собирали возле Бессарабки, двинулся «митинговать»», - рассказал Белоцерковец.

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Он также добавил, что митингующие на вопрос о цели митинга отвечают, что собрались «против Европы» и «против Кличко». «Люди не озвучивают ни политических, ни социальных требований, вместо этого многие из них откровенно признают, что пришли заработать немного денег. Основная часть участников акции – пенсионеры, а молодежь пытается держаться «на флангах», ожидая окончания «митинга» и того, что с ними рассчитаются за участие», - сообщил Белоцерковец.

Кличко заявил, что столичная власть всегда открыта для общения и предлагала инициативной группе митингующим встретиться, чтобы выслушать их требования. Но они, как и во время прошлой акции, отказались.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, митингующие под зданием КГГА, которые представляли общественные организации “Мир. Справедливость” и “Народный приговор”, перекрывали движение транспорта на Крещатике. Участники митинга под названием “Марш белых платков” выражали возмущение политикой городской власти в отношении социальной защиты киевлян. Под КГГА собралось около 500 человек - преимущественно люди преклонного возраста или молодчики в спортивной одежде.