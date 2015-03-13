Цены на социальные сорта хлеба в Киеве с завтрашнего дня снизят - мэр

Цены на социальные сорта хлеба в розничной сети столицы будут снижены с завтрашнего дня.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после встречи с председателем наблюдательного совета ОАО «Хлеб Киева» (структурным подразделением которого является ОАО "Киевхлеб") Владиславом Атрошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

"Мы должны срочно решить проблему с подорожанием так называемого социального хлеба в столице. Новое подорожание хлеба - уже третье за нынешний год. Перед этим "Киевхлеб" поднимал цены на отдельные виды хлеба и батонов в январе, а затем в феврале 2015-го. И я обратился к предприятию "Киевхлеб", что в этой сложной экономической ситуации нужно искать такие варианты решения проблем, которые будут наименее болезненными для граждан, особенно социально незащищенных. Не может цена на хлеб подниматься каждый месяц", - отметил Кличко во время общения с Атрошенко.

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Мэр отметил, что предприятие должно рассмотреть варианты закупки муки, других ингредиентов по конкурентной и более низкой цене. "Это необходимо сделать, особенно учитывая, что в последнее время произошло укрепление национальной валюты. Поэтому я отметил, и мы договорились с "Киевхлебом", что цены на социальные сорта хлеба в розничной сети будут снижены (вернутся к уровню на начало марта) с завтрашнего дня", - подчеркнул Киевский городской голова.

В свою очередь председатель наблюдательного совета ОАО «Хлеб Киева» подчеркнул, что понимает ситуацию, и предприятие снизит цены на социальные сорта хлеба. "Да, мы понимаем ситуацию и осознаем социальную ответственность. Аргументы мэра были убедительными. Мы вернем цены на уровень 1 марта и сегодня наша задача - как можно быстрее разворачивать и развивать сеть киосков по продаже социального хлеба, где социально незащищенные киевляне смогут покупать доступный хлеб. В этих киосках, по договоренным с городскими властями ценам на конец декабря, хлеб будет стоить: Украинский - 5,94 грн, пшеничный - 4,80 грн, батон нарезной - 4,86 грн. Уже завтра, в субботу, максимум во второй половине дня, будет старая цена на социальный хлеб", - сказал Атрошенко.

Как сообщал УНИАН, «Киевхлеб» с 12 марта повысил цены на свою продукцию на 25-30%.