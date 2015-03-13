В столичном метро обещают уменьшить количество рекламы почти на 50%

В столичном метро планируют уменьшить количество рекламы почти наполовину. Рабочая группа из специалистов КП «Киевреклама» и «Киевский метрополитен» уже закончили инвентаризацию рекламных площадей в вагонах столичного метрополитена, которая длилась почти 3 недели. По ее результатам подготовлена новая концепция размещения информационных наклеек в вагонах, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

«Мы продолжаем формировать качественное рекламное пространство в городе, ориентируясь на европейские стандарты. Главной задачей является, с одной стороны, значительно снизить уровень «информационного шума», а с другой - пересмотреть тарифную политику на рекламные услуги в Киеве», - заявил директор КП «Киевреклама» Олег Калиниченко.

По его словам, сейчас в вагонах метрополитена рекламное пространство охватывает около 12,5 тысяч кв. м. Новая концепция предусматривает его сокращение практически на 50%. В частности, информационные наклейки планируют убрать на «скосе» над дверью, по «периметру» и на 50% дверей.

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Начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский отметил, что одним из важных пунктов считает очистку от рекламы скосов над дверью, поскольку для пассажиров там важно размещать линейную схему метрополитена.

«Для нашего предприятия новая концепция более чем актуальна. Имеем постоянные обращения от пассажиров по этому вопросу. Поэтому спасибо руководству города и «Киеврекламе», которые занимаются размещением рекламы в метрополитене, за разработку документа и ждем его внедрения», - подчеркнул он.

В то же время в метрополитене отмечают, что с уменьшением количества рекламы должна вырасти ее стоимость. Соответствующий проект решения будет рассматриваться на сессии Киевсовета.

«Наша задача изменить показатель количества рекламы на качество, не уменьшая при этом поступления в столичный бюджет», - добавил Калиниченко.