У Кличко заявляют, что за участие в митинге под КМДА 13 марта платят 100 гривен

Об этом на своей странице Facebook сообщил директор Департамента благоустройства и сохранения природной среды КМДА Дмитрий Белоцерковец, который сумел выдать себя за одного из его участников. “Внедрился в митинг. Стандартная такса 100 гривен за все событие. Меня пытается "развести" сотник, обещает 80 гривен. Попробую получить деньги в руки”, - написал он.

Дмитрий Белоцерковец также сообщил, что митинг собирают под антиевропейскими лозунгами, а также он направлен против мэра Киева Виталия Кличко: “Говорят, что митинг против Европы и Кличко. Выдали белую тряпку, теперь я полноценный участник проплаченного митинга”.

Также Дмитрий Белоцерковец выложил в сеть фотографии организаторов мероприятия, в частности женщины, которая проверяла пришедших по списку и координатора, которая выдавала деньги митингующим.

Напомним, что ранее народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что ему стало известно об организации проплаченного митинга против Президента, Правительства и Киевгорадминистрации.

“Цена участия за одну голову пришедшего - 150 гривен. При этом на руки каждый “титушка” получит около 100 грн. Остальное себе заберут тушководы”, - написал он на своей странице в соцсетях.