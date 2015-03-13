Кличко заверяет, что столичные власти пока не намерены повышать квартплату

Власти столицы пока не планируют повышать тариф на содержание домов и придомовой территории, то есть квартплату.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы.

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"Тариф на квартплату - единственный, формирование которого зависит от городских властей, повышаться не будет. Это я могу точно сказать. Мы оптимизировали работу ЖЭКов, сократили некоторые расходы. В результате киевляне будут платить по привычным для них ценам за уборку домов, чистку снега, озеленение дворов и т.п.", - отметил Кличко.

Он сообщил, что столичные власти уже разработали информацию по расчетам и начали доводить ее киевлянам - через информационные доски на домах, через сайты, другие информационные ресурсы.