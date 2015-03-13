Игорь Луценко требует открыть дело против прокурора Киева

Об этом он сообщил в своем блоге на Украинской правде.

По словам Луценко, Юлдашев "не принимает мер для организации досудебного следствия в уголовном производстве N42014100000001273, которое открыто прокуратурой г.Киева, и не осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве N12014100100005419", что нанесло государственному и местным бюджетам ущерб, который более, чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".

По словам Луценко, в октябре 2014 года из Генеральной прокуратуры Украины в прокуратуру г.Киева поступили материалы, свидетельствующие о том, что должностными лицами центрального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта (на сегодня им является Министерство молодежи и спорта Украины) и руководителями общественной организации "Общество содействия обороне Украины" (в дальнейшем - ОСОУ) была создана устойчивая преступная группировка, которая на протяжении длительного времени расхищала средства государственного бюджета.

Читайте такжеПрокуратура Киева открыла производство в отношении пьяного судьи с пистолетом, который хвастался дружбой с прокуроромТак, центральный орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта переводил значительные суммы (до 5 млн. грн. ежегодно) на счета подразделений ОСОУ без каких-либо законных оснований и заключения договоров, которыми бы определялась цель финансирования. Данная организация создавала фиктивные фирмы, а также подозревалась в финансировании сепаратистских движений.

"За четыре месяца, что прошли (от открытия производства - ред.), никому подозрение не объявлено, а дело фактически не расследуется. При этом только за ноябрь и декабрь 2014 года из-за служебной халатности Юлдашева С.О., который не принял мер для прекращения предоставления необоснованных льгот по уплате земельного налога учреждениям ОСОУ, местным бюджетам были причинены убытки на сумму свыше 400 тыс. грн", - пишет Луценко.