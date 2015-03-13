Киевские коммунальщики получили новую спецформу (фоторепортаж)

Коммунальщикам Киева представили новую спецформу работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, изготовленную киевскими предприятиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, состоялось это во время встречи мэра Виталия Кличко с коммунальщиками, которая была организована в Доме учителя по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства.

Кличко отметил, что одним из атрибутов профессиональной сервисной службы является комфортная спецодежда. Мэр выразил надежду, что работников ЖКХ, которые наденут форму коммунальной службы Киева, будет выделять высокий уровень профессионализма и желание работать для жителей столицы. Новая форма - темно-бордового цвета со светоотражающими элементами.

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“Поздравляю с профессиональным праздником каждого из вас - людей, которые обеспечивают тепло, чистоту и уют в Киеве. Мы сейчас посмотрели хороший фильм о коммунальщиках. И я вспоминал времена, как мы, подростками, вместе с ребятами подрабатывали - убирали двор детского сада, каждый день по два часа вечером: подметали, выносили мусор, зимой очищали от снега. И у меня всегда большое уважение к тем, кто делает город чистым и более комфортным", - сказал Кличко.

Он поблагодарил работников ЖКХ за подходящий к концу достойно пройденный отопительный сезон, и вручил лучшим коммунальщикам награды.

“Мы быстро и согласованно убирали снег, и киевляне увидели, что коммунальные предприятия работают эффективно. Как Киевский городской голова я буду делать все, чтобы обеспечить вас всеми необходимыми атрибутами для качественной и эффективной работы. Чтобы результат вашего ежедневного труда люди видели и ценили”, - сказал мэр Киева.