В АМКУ назвали необоснованным подорожание хлеба в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба государственного органа.

«ПАО «Киевхлеб» необоснованно завысило отдельные статьи затрат себестоимости хлеба, в частности, муку, масло и сахар. Указанные обществом основания для повышения цены на хлеб украинский, батон нарезной, хлеб пшеничный (в размере 24,3 %, 34,8 %, 26,6 % соответственно) определены отделением необоснованными», - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, по результатам рассмотрения дела будут приняты меры согласно действующего законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщал УНИАН, с 12 марта в Киеве начали действовать новые отпускные цены на отдельные виды хлебобулочной продукции, в связи с чем средняя стоимость хлеба в магазинах города выросла на 25-30%.