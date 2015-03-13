На Подоле хотят создать пешеходный квартал

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Павла Рябикина.

«В начале мая мы планируем организовать фестиваль городских проектов - хотим услышать пожелания киевлян относительно того, как сделать город лучше и комфортнее. Во время этого фестиваля нами будет представлен проект создания пешеходной зоны на Подоле. Речь идет о Контрактовой площади, части улицы Сагайдачного и нескольких прилегающих улицах. Этот проект будет вынесен на обсуждение, мы будем собирать предложения, а финальный вариант планируем представить уже в конце мая - ко Дню Киева», - рассказал Рябикин.

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Он добавил, что реализация этого проекта не только позволит решить проблемы хаотичной парковки и засилье МАФов, но и поможет создать новый по формату для Киева проект, когда целый квартал будет полностью переведен на пешеходный режим.

«Уверен, что пешеходная зона на Подоле может стать настоящей туристической «изюминкой» Киева и будет интересна как туристам, так и киевлянам», - добавил заместитель председателя КГГА.

Ранее УНИАН сообщал, что заказчику строительства ТЦ на Почтовой площади поручили найти способ сохранить остатки древней улицы.