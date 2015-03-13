Кличко заявил, что около 90% столичных дорог нуждаются в капремонте

В Киеве около 1600 км дорог, 90% из которых нуждаются в капитальном ремонте. На такой ремонт нам сегодня нужно 1,4 млрд грн. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

По его словам, текущий ремонт столичных дорог уже начался и должен завершиться до мая. Капитальный ремонт будет касаться в первую очередь тех улиц, дорожное покрытие которых находится в наихудшем состоянии, цитирует Кличко пресс-служба мэра.

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"Мы делаем все, чтобы постепенно ремонтировать дороги. В то же время, в Киеве около 1600 км дорог, 90% из которых нуждаются в капитальном ремонте. На такой ремонт нам сегодня нужно 1,4 млрд грн. Этих денег, к сожалению, нет. А в бюджете мы пока имеем 120 млн. Могу сказать, что в этом году запланировано отремонтировать покрытие на ул. Васильковской, Южном мосту, ул. Братской, отрезке Окружной и других улицах", - отметил Кличко.

Он рассказал, что текущий ремонт дорог в Киеве уже начался и затронет почти все улицы столицы. "До мая текущий ремонт дорог должен закончиться", - отметил мэр.