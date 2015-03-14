Шесть человек пострадали при лобовом столкновении такси и микроавтобуса в Киеве

По предварительным данным, такси Daewoo Lanos двигался со стороны Дарницкого кладбища. По всей вероятности, таксист не справился с управлением на мокрой от дождя дороге, автомобиль выехал на "встречку" и лоб в лоб врезался в микроавтобус Opel, двигавшийся навстречу, сообщает LB.ua.

В салоне такси, кроме водителя, находились три молодые женщины. Все они с различными травмами были госпитализированы. Также были госпитализированы водитель и пассажирка микроавтобуса. Помощь медиков понадобилась и самому виновнику аварии, водителю такси.

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По его словам - дорога была скользкой, при торможении автомобиль "занесло" в сторону и выбросило на "встречку".

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.