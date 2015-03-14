В Киеве за сутки похитили 9 автомобилей

За прошедшие сутки в Киеве совершено 9 угонов транспортных средств.

Как сообщили УНИАН в управлении столичной ГАИ, вчера в Деснянском районе с улицы Братиславской сразу похищено три транспортных средства: два мотоцикла «Kawasaki ZX1000», (н.з. АА3566АВ, 2011 г.в., зеленого цвета, другой – без номерного знака, 2010 г.в., черного цвета) и автомобиль «ВАЗ-21124», н.з. АА4023ВХ, 2006 года выпуска, зеленого цвета. По две автокражи зарегистрировано в Дарницком и Подольском районе. С улицы А. Мишуги похищен внедорожник «Lexus LX 570», н.з. АА2923РІ, 2013 г.в., белого цвета, а с улицы Б. Гмыри, автомобиль «Honda Accord», н.з. АА8868ІА, 2008 г.в., белого цвета. На Подоле, с улицы Новомостицкой, похищен «ЗАЗ Lanos», н.з. АА4236ОМ, 2011 г.в., белого цвета, а с улицы Жашковской – «ВАЗ-2101», н.з. 0028 ВИЧ, 1972 г.в., серого цвета. В этот же день, в Голосеевском районе, с улицы Бубнова, неизвестные лица похитили еще один «ВАЗ-211040», н.з. АІ9234СМ, 2009 г.в., зеленого цвета. А с бульвара Дружбы Народов, в Печерском районе, автомобиль «АЗЛК-412», н.з. В7506КХ, 1979 г.в., красного цвета. Также, кражи транспортных средств зарегистрированы в Днепровском и Святошинском районах: с улицы А. Бучмы похищена «Mazda-6», н.з. АА3223СТ, 2008 г.в., серого цвета, а с улицы Гната Юры, «Honda CR-V», н.з. АІ9819СА, 2008 г.в., черного цвета. Приняты меры розыска.

В ГАИ отметили, что всего в столице с начала года похищено 248 транспортных средств.

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Госавтоинспекция призывает водителей заранее позаботиться о своем транспорте. В частности, следует оборудовать его дополнительными противоугонными устройствами. По возможности оставлять автомобили на охраняемых стоянках или в гаражных боксах. Также не следует оставлять в автомобиле документы, деньги и другие ценные вещи. Выходя из авто, не забывать его запирать и ставить на сигнализацию.