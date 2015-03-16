В борьбе со стройкой киевляне снесли забор вокруг сквера на Контрактовой площади (фото, видео)

Около сотни активистов снесли забор, который за прошлую ночь вырос вокруг сквера на ул. Сагайдачного в Подольском районе Киева. Об этом сообщает LB.ua.

Как сообщили очевидцы, глухой забор от Гостиного двора до супермаркета "Сильпо" возник за одну ночь.

Однако активисты, опасаясь, что сквер могут переделать или снести, собрались у сквера и вызвали на разговор главу Подольской райгосадминистрации Валентина Мондриевского.

Представитель киевской власти сообщил, что в сквере будут перекладывать плитку и ремонтировать фонтан. Глава РГА держал в руках проектную документацию, однако активистам ее не показывал, как и не называл фирму-застройщика, называя его "меценатом".

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Активистов не удовлетворили такие пояснения и они повалили забор.

Как сообщила Гражданская стража Подола в Facebook, в понедельник, 16 марта в Подольской РГА состоятся слушания по вопросу забора в сквере на Контрактовой площади.

Стоит отметить, что реконструкция сквера на Сагайдачного проводилась 2-3 года назад: отремонтированы фонтан, брусчатка, клумбы. Цель нынешних работ непонятна.