В Киеве установят 24 мемориальные доски в честь Героев Небесной Сотни и бойцов АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение КГГА подписал городской голова Виталий Кличко.

Расходы, связанные с изготовлением и установкой этих памятных знаков, будут профинансированы за внебюджетные средства, привлеченные в установленном порядке.

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Всего в распоряжении предусмотрено установление 24 мемориальных досок, учитывая обращение общественной организации «Семья Герои Небесной Сотни», средней общеобразовательной школы №25, Дарницкой и Днепровской райгосадминистраций, Федерации мотоциклетного спорта Украины, гражданина Анатолия Соляника.

Ранее УНИАН сообщал, что 20 февраля ежегодно будет отмечаться День Героев Небесной сотни.