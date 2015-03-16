В Киеве установят 24 мемориальные доски в честь Героев Небесной Сотни и бойцов АТО
В столице установят 24 мемориальные доски в честь Героев Небесной Сотни и бойцов, погибших в зоне проведения антитеррористической операции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение КГГА подписал городской голова Виталий Кличко.
Расходы, связанные с изготовлением и установкой этих памятных знаков, будут профинансированы за внебюджетные средства, привлеченные в установленном порядке.
Читайте такжеПорошенко решил присвоить звание Героев Украины Небесной сотне
Всего в распоряжении предусмотрено установление 24 мемориальных досок, учитывая обращение общественной организации «Семья Герои Небесной Сотни», средней общеобразовательной школы №25, Дарницкой и Днепровской райгосадминистраций, Федерации мотоциклетного спорта Украины, гражданина Анатолия Соляника.
Ранее УНИАН сообщал, что 20 февраля ежегодно будет отмечаться День Героев Небесной сотни.