Сквер на Контрактовой площади в Киеве реконструируют за деньги инвесторов - Кличко

В Киеве за деньги инвесторов к концу мая будет реконструирован сквер на Контрактовой площади у памятника Петру Сагайдачному с запуском фонтана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Киевский городской голова Виталий Кличко в рамках посещения отдельных объектов в городе, на территории которых образовались мусорные свалки.

«Я понимаю, что заборы в Киеве стали раздражающим фактором. Но не каждое строительное ограждение - незаконная застройка и негатив для города. Например, на Контрактовой начинается реконструкция сквера, помочь с которой городу согласились меценаты. И полностью финансируют этот проект, это не деньги бюджета. Ко Дню Киева в обновленном сквере будет ”философский фонтан Сковороды”, зона Wi-Fi, новые газоны и система их полива», - сказал мэр, комментируя недовольство городских активистов, которые снесли забор вокруг сквера.

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По словам Кличко, сегодня же будут проведены встречи с общественностью и представлен проект реконструкции, чтоб в дальнейшем не было непонимания и конфликтных ситуаций.

«Мы хотим, чтоб у киевлян появилась еще одна комфортная зона отдыха европейского уровня. И мы это сделаем. Хочу обратиться к активной общественности: столичная власть всегда открыта для общения, готова отвечать на любые вопросы. Поэтому всё же стоит сначала разбираться, что и как сносить-ломать. А главное: зачем. Если мы вместе, все киевляне, хотим сделать наш город европейским и красивым», - подчеркнул Кличко.

Справка УНИАН. Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что ночью активисты снесли установленный 15 марта забор вокруг сквера со стороны памятника Сагайдачному на Подоле.