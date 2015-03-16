В Киеве у маршрутки на ходу отвалились задние колеса (фото)

В понедельник, 16 марта утром в Киеве на улице Драйзера у маршрутного автобуса на ходу отвалилась колесная пара, сообщает корреспондент LB.ua.

Как удалось выяснить, автобус "Богдан" с пассажирами в салоне двигался по маршруту №180 в направлении улицы Братиславской. По неизвестным причинам у автобуса на ходу отпала левая задняя спарка колес и на полном ходу влетела в стоявший на светофоре автомобиль Mitsubishi Grandis.

По счастливой случайности никто из пассажиров автобуса серьезных травм не получил. Водитель Mitsubishi также не пострадал.

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Причину поломки автобуса, которая могла привести к серьезным трагическим последствиям, выясняют эксперты.