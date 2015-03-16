Киевский метрополитен в 2014 году увеличил чистый убыток до более чем полумиллиарда гривень

Согласно размещенному на сайте метрополитена отчету о финансовых результатах за 2014 год, чистый доход столичного метрополитена за указанный период составил 722,54 млн грн, что почти на 5% меньше показателя за 2013 год.

Валовой убыток предприятия по итогам 2014 года увеличился по сравнению с предыдущим годом на 10% - до 371,9 млн грн, а операционный убыток также увеличился на 6,3% - до 336,06 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, столичный метрополитен в 2014 году сократил перевозки пассажиров по сравнению с 2013 годом на 6% - до 503,9 млн человек с 536,2 млн.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2013 году увеличило чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 362,1 млн грн.

В марте прошлого года Кабинет министров Украины утвердил финансовый план предприятия на 2014 год с ожидаемым чистым убытком 725 млн грн.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет 3 действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена насчитывает 824 единицы.